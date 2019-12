Gabès: Semaine de la coopération avec l’Algérie et la Libye

Sous le signe de l’intensification de la coopération, cinq universités algériennes, une université libyenne et trois tunisiennes participent à la semaine de la coopération internationale organisée par l’Université de Gabès, du 2 au 6 décembre 2019.

Tenue à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès, la manifestation aborde plusieurs sujets à savoir: la coopération internationale, la recherche scientifique, la gouvernance, et l’employabilité.

Grâce à cette manifestation, l’Université de Gabès ambitionne d’établir des partenariats avec les universités des pays voisins dans plusieurs spécialités liées à l’agriculture, la géologie, l’industrie et les énergies renouvelables, en plus de la mise en œuvre de programmes dans le but de promouvoir le patrimoine culturel.

A noter que l’Université de Gabès a conclu 60 accords de partenariat avec les Universités des pays voisins dont 5 accords avec des universités algériennes concernant la recherche scientifique, la formation continue et l’échange d’étudiants et de professeurs, en plus de l’organisation de conférences scientifiques et culturelles.

Environ, 90 étudiants africains et arabes sont inscrits dans les établissements relavant de l’université de Gabès, au titre de l’année 2019-2020.