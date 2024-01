Gabès/Station de dessalement de l’eau de mer de Zarat :Les travaux au stade final

Lors d’une visite sur le terrain effectuée, mardi, le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques, Ridha Gabouj, a rendu une visite à la station de dessalement de l’eau de mer dans la région de Zarat à Gabès. Intervenant lors d’une réunion qui a rassemblé les superviseurs des travaux, le secrétaire d’Etat a insisté sur la nécessité de parachever les travaux dans les plus brefs délais. Les données fournies lors de cette visite indiquent que la plupart des travaux de la station sont achevés. Le projet de la station de dessalement de l’eau de mer à Zarat qui bénéficiera à environ 1,1 million d’habitants, fait partie du programme stratégique de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) visant à améliorer et à sécuriser les ressources en eau dans le sud-est jusqu’à l’horizon 2035.Le projet aidera à satisfaire la demande supplémentaire en eau et à améliorer sa qualité dans les gouvernorats du Sud-Est et à éviter la pénurie de ressources en eau enregistrée ces dernières années, en particulier pendant les périodes de pic estivales. La capacité de production quotidienne de la station de dessalement de l’eau de mer de Zarat est estimée à 50 mille mètres cubes (m3) qui peut être étendue à 100 mille m3.

