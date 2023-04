L’incendie, qui s’est déclenché dans un entrepôt de la brigade de surveillance et de recherches douanières au port de Gabès, a été maitrisé jeudi.

L’incendie a causé des dégâts matériels et plisieurs véhicules stationnés dans le parking de l’entrepôt ont été endommagés.

Aucune source officielle dans la région n’était joignable pour présenter d’amples informations sur les causes de l’incident.

- Publicité-