Gabes-URICA : Appui des efforts des étudiants de l’école nationale des ingénieurs pour le développement de nouveaux outils de protection contre le Corona

L’union régionale de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat (URICA), à Gabès, a signé, samedi, un accord de coopération avec l’école nationale des ingénieurs de la région. Cet accord a été signé pour soutenir un groupe d’étudiants qui ont inventé des masques médicaux de protection du visage, aidant ainsi les médecins et travailleurs des corps sécuritaire en exercice de se protéger du coronavirus.

En vertu de cet accord signé par le président de l’Union Aymen Rafaa et le directeur de l’école nationale des ingénieurs Mohamed Baganneh, l’union s’engage à payer le prix d’une imprimante 3D et le matériel nécessaire à l’impression des masques.