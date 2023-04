Gabès : Vers la création de deux zones industrielles à la nouvelle Matmata et El Hamma

L’appel d’offres relatif au projet d’aménagement de la zone industrielle à la Nouvelle Matmata (gouvernorat de Gabès) a été lancé, au mois de mars 2023.

Mohamed Razzek Jedai, Président directeur général de la société de gestion du pôle industriel et technologique de Gabès a indiqué, à l’agence TAP, que ce projet sera réalisé sur une superficie de 23 ha en partenariat avec le conseil régional.

La délégation d’El Hamma aura, aussi, sa zone industrielle à El Fjij et qui s’étendra sur une surface de 50 ha, située à proximité de l’autoroute, de la gare Ghannouch, du port et de l’aéroport Gabès-Matmata, a fait savoir une source à l’Agence foncière industrielle (AFI).

