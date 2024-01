Gabès : Vers l’utilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation à l’oasis El Hamma

« L’utilisation des eaux usées traitées et l’accélération de la réhabilitation de l’oasis d’El Hamma » ont fait l’objet d’une réunion technique organisée, récemment, au siège du commissariat de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à Gabès.

Au cours de cette réunion, l’accent a été mis sur la nécessité d’achever, bientôt, les études de réalisation de ces deux projets en vue de les programmer au titre du budget de l’année 2025.

L’exploitation des eaux usées dans la région, dont le volume varie entre 120 et 150 litres par seconde et qui sont evacuées dans les sebkhas, permettra de remédier au manque d’eau d’irrigation enregistré au niveau des oasis d’El Hamma et d’El Hamma-Ouest, ont affirmé à l’Agence TAP, les participants a cette réunion.