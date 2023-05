Gafsa: 86 raccordements anarchiques au réseau de distribution d’eau potable relevés depuis début 2023

Les campagnes de lutte contre le raccordement anarchique au réseau de distribution de l’eau potable menées par les équipes de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) dans le gouvernorat de Gafsa, ont abouti à la détection de 86 infractions liées à l’usage illégal de l’eau depuis le début de l’année 2023.

Le chef du district régional de la SONEDE à Gafsa, Mohamed Benassi a indiqué mercredi à l’Agence TAP, que les équipes de terrain ont intensifié leurs opérations pour lutter contre un phénomène qui prend de l’ampleur dans la région.

Des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants, et leurs dossiers déférés à la justice, a souligné Benassi, expliquant que l’eau potable illégalement détournée sert à des fins d’irrigation, par le biais d’un raccordement direct aux principaux canaux de distribution de l’eau, couplé à des manœuvres frauduleuses sur les compteurs.

» Ces pratiques provoquent, immanquablement, des coupures d’eau fréquentes dans plusieurs régions du gouvernorat de Gafsa et des irrégularités d’approvisionnement dans d’autres « , a déploré le responsable.

