Gafsa : Augmentation des projets déclarés auprès de l’APII

Les projets déclarés auprès de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) à Gafsa ont atteint 375 projets en 2019.

Ce nombre est en hausse par rapport à l’an 2018 où les projets déclarés dans la région étaient de 258, a affirmé le directeur du bureau de l’APII à Gafsa, Borhène Guesmi.

Ces projets sont liés en majorité aux secteurs de l’industrie et des services dont les industries agroalimentaires et les industries électroniques et mécaniques ayant permis la création de plus de 2000 emplois dans la région, a ajouté la même source au correspondant de TAP.