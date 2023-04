Gafsa: Avancement du projet d’électrification par énergie solaire de la ville

Le projet d’électrification de la rocade de la ville de Gafsa avec de l’énergie solaire a atteint un taux d’avancement de 70%.

Ce projet, réalisé moyennant une enveloppe de 917 mille dinars par le gouvernorat de Gafsa et la direction régionale de l’équipement, sera achevé en mai 2023.

Les travaux concernent notamment l’entretien du réseau d’éclairage public sur une distance de 9,3 km et la mise en place d’un système d’électrification par énergie solaire composé de 225 lampes économiques, 145 poteaux et des batteries de recharge.

