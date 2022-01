Gafsa: baisse des projets d’aménagement et de bitumage des routes durant les trois dernières années

Les projets d’aménagement et de bitumage des routes réalisés par la municipalité de Gafsa en 2019, 2020 et 2021, ont baissé par rapport aux années 2016 et 2017, au cours desquelles un tronçon de 6 km a été asphalté pour un montant global de 1,3 million de dinars.

C’est ce qui ressort d’un document sur les projets de routes aménagées de 2016 à 2021.

Selon le même document, la municipalité de Gafsa a consacré en 2020, une enveloppe de 800 mille dinars en plus de 700 mille dinars pour le bitumage des routes dans les zones d’extension mais qui n’ont pas été réalisées. Ces projets d’aménagement de routes sont encore en phase d’études de faisabilité.

Pour l’année 2021, aucune enveloppe n’a été allouée à la réalisation de ce type de projets.

Le maire de la ville de Gafsa, Helmi Belheni a indiqué à l’agence TAP que les projets de bitumage des routes dans la région n’ont pu être effectués en 2020 à cause de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Tous les projets touchant différents secteurs ont été suspendus durant la période de confinement général, a-t-il expliqué.

Les routes programmés en 2019 et dont la réalisation a été reportée seront asphaltées cette année, a ajouté le maire de la ville de Gafsa.

Pour ce qui concerne les projets programmés en 2021, il a indiqué que l’enveloppe consacrée à l’aménagement et au bitumage des routes sera finalement destinée aux travaux d’entretien et de réaménagement de l’abattoir municipal de Gafsa ville moyennant un cout estimé à 1,4 million de dinars.