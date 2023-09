Démarrage des travaux de réalisation du nouveau siège de l’ISMGF de Gafsa

Les travaux de réalisation d’un nouveau bâtiment de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gafsa (ISMGF), avec des fonds d’une valeur de 8 millions de dinars, viennent de démarrer, a annoncé à l’Agence TAP, le secrétaire général de l’Université de Gafsa, Ridha Belltifa.

Il a indiqué que ce projet intervient en tant que première étape d’un programme visant l’aménagement de nouveaux sièges d’un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur dans la région.

Mis en œuvre sous l’égide du ministère de l’Enseignement Supérieur, le programme en question prévoit la construction de nouveaux sièges de cinq établissements universitaires à Gafsa, lesquels œuvrent actuellement dans des espaces de location, la plupart ne remplissent pas les conditions d’enseignement et de recherche, a expliqué la même source.

Le gouvernorat de Gafsa compte huit établissements d’enseignement supérieur dont cinq Instituts supérieurs qui opèrent dans des espaces privés, ce qui signifie que 70% du total des établissements affiliés à l’Université de Gafsa, ne disposent pas de leur propre siège.

