Gafsa: Démarrage du projet de réaménagement de la Cité Ennour

L’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) a entamé les travaux du projet d’aménagement et d’intégration de la Cité Ennour à Gafsa, moyennant une enveloppe de 10 millions de dinars.

Les éléments du projet consistent, pour l’essentiel, au pavage des routes, le renouvellement du réseau de distribution d’eau potable et la consolidation du réseau d’éclairage public, a indiqué, lundi à l’Agence TAP, le chef des projets à l’ARRU à Gafsa, Abderrazek Dhahri.

Un projet d’envergure dont la mise en oeuvre se scinde en deux phases, la première, ayant démarré en décembre dernier, concerne la modernisation du réseau d’eau potable sur une longueur de 8 kilomètres linéaires et le raccordement de 1200 foyers au réseau de la SONEDE, pour un coût à 1,5 million de dinars.

La seconde partie du projet, selon Dhahri, porte sur l’asphaltage de 18 km de routes et l’installation de 380 points d’éclaiage public, moyennant des fonds d’une valeur de 8,5 millions de dinars, a-t-il fait savoir, notant que le chantier démarre au mois de février prochain.

