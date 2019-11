Gafsa : des sans-emploi en sit-in dans les unités de production de phosphate à Métlaoui

Des sans-emploi observent, depuis dimanche, un sit-in dans les unités de production de phosphate à Métlaoui (gouvernorat de Gafsa), ce qui a entravé l’activité de ces unités.

Des sources de la Compagnie des Phosphate de Gafsa (CPG) et de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) ont souligné que les activités de production et de transport du phosphate par voie ferrée de Métlaoui vers Sfax et Gabès ont été suspendues à cause du sit-in.

Les sittineurs revendiquent de les faire bénéficier du programme exceptionnel d’intégration de 500 chômeurs au sein des sociétés de l’environnement, plantation et jardinage.

Ils affirment que le sit-in se poursuit jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Mondher El Aribi, gouverneur de Gafsa, a indiqué, à la TAP, que 30 mille demandes de souscription à ce programme ont été déposées entre juillet et août 2019, ajoutant que la liste des candidatures retenues sera annoncée après examen des dossiers.