Gafsa : Deux médecins spécialistes rejoignent l’hôpital régional Houcine Bouzaiène

Deux nouveaux médecins, un radiologue et chirurgien ophtalmologue, viennent rejoindre l’hôpital régional Houcine Bouzaiène de Gafsa en vue de pallier au manque du personnel.

Selon la direction régionale de la santé, 5 médecins spécialistes en gynécologie (3), anesthésie-réanimation (1) et pédiatre (1) affectés par la tutelle, depuis mai 2023, sont toujours attendus.

Le chargé de l’information à la direction régionale de la santé, Mohamed Ali Ltifi, a souligné que le service de gynécologie-obstétrique demeure opérationnel avec une spécialiste chinoise, recrutée dans le cadre de la coopération tuniso-chinoise.

Deux médecins spécialistes assurent, respectivement, les services de pédiatrie et d’anesthésie-réanimation à l’hôpital Houcine Bouzaiène.

- Publicité-