Gafsa: Distribution d’aides au profit de 500 familles nécessiteuses

Les services régionaux et locaux de solidarité sociale à Gafsa ont distribué 500 aides en nature au profit des familles nécessiteuses des différentes délégations du gouvernorat dans le cadre du programme de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) pour lutter contre la vague de froid.

A ce sujet, le gestionnaire régional de l’UTSS à Gafsa, Foued Jalloul a précisé dans une déclaration à l’agence TAP que la part des aides de la région de Gafsa est estimée à 10 tonnes de produits alimentaires, 1000 couvertures en laine, 10 mille vêtements et 6 mille chaussures.

Entre 20 et 30 colis alimentaires ont été attribués à chaque délégation excepté la délégation de Gafsa sud qui a reçu 90 colis alimentaires en raison de sa forte densité de la population, a -t-il ajouté.

