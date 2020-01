Gafsa-Eau: Projets en prévision de la saison estivale 2020

Une série de projets pour un coût estimé à 11,7 millions de dinars sont programmés par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), dans la région de Gafsa, en vue de garantir une distribution régulière d’eau courante, tout au long de la saison estivale 2020, annonce, à l’agence TAP, le chef du district de la Sonede, Mohamed Benassi.

Parmi les projets programmés, l’exécution des travaux de forage de deux puits dans la localité de “Ras El Kef” 1 et 2 par le commissariat régional au développement agricole pour une enveloppe de 1,8 million de dinars.

Des travaux de forage et de raccordement d’un nouveau puits profond, “Foum El Maâza 9”, démarreront, en avril 2020, ajoute la même source, en précisant que les travaux seront exécutés par l’agence nationale de prospection des eaux pour une enveloppe de 1 million de dinars.

Le nouveau puits “Foum El Maâza 9” permettra de desservir les quartiers supérieurs de Gafsa-ville, soit les cités “Ennour”, “El Hamila”, “Cité des jeunes” et “Sidi Ahmed Zarrouk”.

Par ailleurs, les travaux de raccordement et d’électrification du puits profond “El Tarfaya 15” (délégation de Redeyef) ont été finalisés, souligne le responsable indiquant qu’actuellement les travaux sont en phase d’extension du réseau de raccordement, pour un coût estimé à 350 mille dinars. Le projet devra entrer en exploitation en mars prochain.

Un autre puits profond “Tabeditt” est envisagé pour une enveloppe estimée à 1,3 million de dinars. Il est en phase d’appel d’offres.

S’agissant de la délégation d'”Oum Larayes”, le responsable fait savoir que les travaux de réalisation d’un château d’eau semi-enterré d’une capacité de stockage de 1500 m3, en plus d’une station de pompage pour un coût estimé à 900 mille dinars ont été finalisés, ajoutant que le projet est en phase d’essai.

Dans le même contexte, le taux d’avancement du projet de forage et de raccordement d’un puits profond “Oum Larayes 7” a atteint 90%, avec un cout estimé à 1,4 million de dinars.