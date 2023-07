Gafsa : Exportation de 32,5 mille tonnes de phosphate vers le marché turc

La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a assuré, mardi, le chargement de 32,5 mille tonnes de phosphate commercial vers le marché turc, au départ du port de Sfax.

Selon Maher Rouached, directeur des centres de chargement àla CPG, il s’agit du troisième approvisionnement du client turc en phosphate commercial, depuis le début de l’année 2023.

La même source a souligné, à l’Agence TAP, que depuis le début de l’année actuelle, la Tunisie a réussi à exporter vers les marchés européens, asiatiques et Latino-Américain, 155 mille tonnes de phosphate commercial contre 90 mille tonnes en 2022.

La CPG vise à augmenter ses exportations du phosphate vers les industriels des engrais en Europe et Asie pour atteindre 400 mille tonnes, d’ici fin 2023.

Selon des sources internes, la CPG ne dispose pas, actuellement, des moyens nécessaires pour assurer le transport de grandes quantités de phosphate destinées à l’exportation, depuis les zones de production vers les ports.

Une réunion a été tenue, le 10 juillet à Tunis, pour examiner les moyens susceptibles de promouvoir le transport du phosphate et de ses dérivées par voie ferrée.

- Publicité-