Gafsa : La construction du pont de l’oued El Kébir, bientôt, achevée

La construction du pont au-dessus de l’oued El Kébir au niveau de la route N15 reliant Gafsa et Kasserine sera, bientôt, achevée.

Le directeur régional de l’équipement, Ali Bouzaiène a indiqué que l’avancement des travaux a atteint un taux de 95% et ce projet sera opérationnel une fois que les essais techniques soient terminés.

Pour des raisons foncières, le chantier était bloqué, depuis 2013, après son démarrage en 2011. La reprise des travaux a eu lieu en 2019, a rappelé la même source à l’Agence TAP.

Cet ouvrage s’étend sur une distance de 300 mètres et permettra désormais un trafic routier sans interruption au niveau de la route nationale N15 reliant Gafsa et Kasserine.

L’inondation de l’oued El Kébir cause, souvent, la coupure de la circulation sur la même route.

