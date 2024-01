Gafsa: La production du TSP a atteint 200 mille tonnes

La production du triple super phosphate à usage agricole au niveau du site de Mdhila1 a atteint 200 mille tonnes en 2023, une quantité supérieure à celle réalisée pendant les trois dernières années.

En effet, la production nationale en TSP a augmenté l’année précédente passant à 200 mille tonnes contre 169 mille tonnes en 2022, 196 mille tonnes en 2021 et 148 mille tonnes en 2020, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur de l’unité de Mdhila1 relevant du Groupe Chimique Tunisie (GCT), Tarek Lassoued.

Il a souligné que l’accroissement de la production aidera à répondre aux besoins des marchés local et mondial en TSP, précisant que les travaux de mise à niveau menés auprès de l’usine de Mdhila ont contribué à l’accomplissement de ces résultats positifs.

A cet égard, le marché local a été approvisionné par 15 mille tonnes de TSP et une quantité de 185 mille tonnes a été exportée vers l’Amérique Latine, l’Asie et l’Europe.

D’après la même source, les prévisions du GCT tablent sur une production de 250 mille tonnes en 2024 et 300 mille tonnes en 2025 du triple super phosphate.

» La réalisation des objectifs fixés par le GCT requiert notamment le renforcement de l’acquisition de matières premières nécessaires à la production du TSP, la poursuite du renouvellement des équipements de production et la consolidation des moyens de transport et d’acheminement de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) « , a estimé la même source.

A noter que l’usine de Mdhila 1 relevant du Groupe Chimique Tunisien (GCT) est le seul producteur en Tunisie du triple super phosphate destiné en tant qu’engrais pour usage agricole.