Gafsa : La récolte des tomates saisonnières estimée à 40 mille tonnes

La récolte des tomates saisonnières destinées à la transformation pour l’année en cours, serait de 40 mille tonnes, selon le Commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

Abdessatar Ghobtane, chef de service de la production végétale au CRDA de Gafsa, a indiqué que les superficies dédiées à la culture des tomates saisonnières ont atteint 400 ha réparties entre Sidi Yaich et Gafsa nord et sud.

Il a, dans une déclaration à l’Agence TAP, ajouté que la récolte des tomates manufacturières a connu une baisse en raison de la réduction des superficies ensemencées par rapport à l’année écoulée (600 ha) afin de préserver les ressources hydriques.

La saison de la récolte des tomates a démarré au mois de juin et se poursuit jusqu’au fin juillet 2023, a souligné la même source, ajoutant que la production par hectare a atteint 100 tonnes pour l’année agricole en cours, soit la meilleure moyenne enregistrée, en raison des pluies qui s’étaient abattues sur la région, en période printanière.

