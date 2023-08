Gafsa : La SRTG réceptionne quatre nouveaux autobus

La Société Régionale de Transport de Gafsa (SRTG) a réceptionné, hier vendredi, quatre nouveaux bus destinés aux transports urbain, scolaire et universitaire, parachevant ainsi un programme d’investissement lancé en 2017 pour soutenir et renouveler sa flotte.

A cet égard, le président directeur général de la SRTG, Sofiene Yacoubi, a déclaré samedi, que l’acquisition de ces nouveaux bus s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la dernière tranche d’un programme qui vise à acquérir 44 nouveaux autobus d’un montant total de plus de 17 millions de dinars.

Il a expliqué que les 22 autobus seront affectés au transport interurbain et les 22 autres au transport urbain, scolaire et universitaire, rappelant que les services de la SRTG couvrent les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Sidi Bouzid.

Les quatre nouveaux bus disposent d’une capacité de 85 passagers chacun, d’un coût total d’un million 170 mille dinars, a-t-il fait savoir, considérant que ces nouvelles acquisitions contribueront à la promotion des services de la SRTG.

