Gafsa: L’abandon scolaire thème d’une rencontre régionale

Une rencontre régionale portant sur le thème du décrochage scolaire a été tenue, samedi à Gafsa, à l’initiative du Centre Méditerranéen Tunisien, en partenariat avec le tissu associatif et civil dans la région ainsi que les ministères de l’éducation et de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Le programme de lutte contre le décrochage scolaire avait démarré en septembre 2020 et se poursuit jusqu’à août 2023 et s’adresse à une centaine d’établissements éducatifs ayant le plus fort taux d’abandon scolaire dans les gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Siliana et Jendouba.

A cet égard, la responsable au Centre Méditerranéen Tunisien, Hana Amri a indiqué à l’Agence TAP, que l’un des moyens déployés en vue de maitriser ce phénomène, consiste à la mise en place d’une multitude d’activités culturelles dans les établissements éducatifs concernés.

Pour les organisateurs, cette phase du programme se caractérise par la tenue d’une série de rencontres régionales dans les gouvernorats concernés, en vue d’exposer les recommandations nécessaires ainsi que les productions artistiques concoctées par les élèves sur le thème de l’abandon scolaire.

Parmi les mécanismes mis en œuvre pour contenir lc phénomène, la désignation d’un noyau de cadre éducatifs chargé de mener un travail de sensibilisation auprès des élèves, ainsi que la contribution au réaménagement de l’infrastructure de 10 établissements d’enseignement, dans le but de les rendre plus attractifs pour les apprenants.

De même, des clubs d’éducation à la citoyenneté ainsi que des radio-clubs internes ont été mis en place pour endiguer ce phénomène rompant.

- Publicité-