Les abords de l’hôpital Houssein Bouzaiane évacués des marchands ambulants

La municipalité de Gafsa vient de mener une intervention visant à assainir les abords de l’hôpital régional Houssin Bouzaiane à Gafsa de la présence des vendeurs ambulants et l’exploitation illégale des trottoirs au niveau de plusieurs points de la ville.

L’intervention a ciblé les barrières d’activité commerciale érigées de manière chaotique depuis plusieurs années en face des entrées de l’hôpital, dans les artères bifurquant de la rue principale.

La campagne a également concerné la rue Palestine de la cité Ennour au niveau de la route nationale n°15 vers Kasserine, en face du marché central et au niveau de la Place Sabala au souk de la médina.

Une semaine avant la mise en exécution de cette décision municipale, la commune de Gafsa avait lancé une campagne à grande échelle pour lutter contre le phénomène de vente anarchique et d’exploitation excessive des trottoirs, a indiqué à l’Agence TAP, la responsable de la gestion des affaires municipales, Sawssen Guesmi.

Lors de cette intervention, une vingtaine de procès-verbaux ont été dressés à l’encontre d’un certain nombre de marchands ayant refusé d’obtempérer à la décision municipale.

