Gafsa: Poursuite du projet d’amélioration des performances de la SONEDE

Le district de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux à Gafsa (SONEDE), poursuit la mise en œuvre d’un projet d’amélioration de l’efficacité des performances de l’entreprise dans le but de rationaliser la consommation d’eau.

Lancé l’année dernière avec un financement de la banque allemande de développement pour un coût total de 40 millions de dinars, le projet se poursuit jusqu’en 2028, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la SONEDE à Gafsa, Mohamed Ben Assi.

Les éléments du projet prévoient notamment rénovation de l’ancien réseau d’approvisionnement en eau potable sur une longueur de 34 km dans les quartiers de Gafsa-Ville, Sidi Boubaker et la délégation d’El Guettar, en vue de la promotion de la rentabilité du réseau et d’une exploitation maîtrisée des ressources hydrauliques, a fait savoir, Ben Assi.

Dans le cadre du même projet, 10.000 compteurs en panne seront remplacés pour réduire le phénomène de gaspillage de l’eau potable, a-t-il souligné.

La même source a rappelé que la SONEDE à Gafsa avait récemment mis en œuvre une campagne de recouvrement des créances impayées estimées à environ 30 millions de dinars, avec des facilités de paiement au profit des consommateurs.

- Publicité-