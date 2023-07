Gafsa : Réalisation de projets publics d’une valeur de 863 mille dinars

GAFSA, 6 juil. (TAP)- De nouveaux projets publics seront réalisés par la mairie de Gafsa, dans le cadre du programme d’investissements 2023/2025.

Les travaux, d’une valeur de 863 mille dinars, concernent la réhabilitation routière (400 mille dinars) et de chaussées (200 mille dinars) ainsi que l’installation des réseaux d’électricité (263 mille dinars).

Ces projets sont destinés aux zones rurales relevant des deux délégations Gafsa nord et Gafsa, à savoir El Aguila, Oued Lasfer, Kef Derbi, Ouled Zid, Metkides, Ksour Lakhoua, Erhiba sud, ERhiba, El Fej et Menzel Mimoun.

La fin des études de faisabilité est prévue cette année alors que les travaux devraient démarrer, au premier trimestre 2024.

