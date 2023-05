29 interventions sur des cas de fraude de compteurs d’eau potable à Metlaoui

Les services de la Société d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à Gafsa, sont intervenus dans 29 cas de manœuvres frauduleuses effectuées sur les compteurs d’eau potable détournés à des fins d’irrigation à Metlaoui (Gouvernorat de Gafsa).

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de lutte contre le raccordement illégal au réseau d’eau potable et l’usage illicite des ressources hydrauliques, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la SONEDE à Gafsa, Mohamed Ben Assi.

» Le phénomène de vol d’eau potable et son détournement pour un usage agricole ainsi que le branchement illégal au réseau sont des phénomènes répandus dans toutes les délégations du gouvernorat, ce qui occasionne un gaspillage important et une perturbation sur le processus d’approvisionnement en eau potable « , a-t-il fait remarquer.

La campagne de lutte contre ces pratiques se poursuivra dans toutes les délégations du gouvernorat de Gafsa, en vue de prévenir l’épuisement et la raréfaction des ressources en eau, a souligné Ben Assi.

