Gafsa-SONEDE: Vers la réalisation d’une série de projets

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Gafsa a entrepris récemment la réalisation de plusieurs projets hydrauliques, dont des puits et des stations de pompage, dans le but de mobiliser de nouvelles ressources en eau potable.

Ces projets engagés dans certaines délégations de la région, contribueraient à limiter les perturbations et les interruptions de l’eau, devenues courantes au cours des dernières années, notamment durant la saison estivale au niveau des villes d’Om Laaraayes, Redeyef, Metlaoui, M’dhilla et Gafsa-Sud.

Cette situation marquée par la rareté de l’eau dans la région, » se retrouve aggravée par les actes de vandalisme qui prennent pour cible les puits et les équipements électriques, causant des perturbations et des interruptions répétitives de l’eau potable « , a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la SONEDE à Gafsa-Sud, Mohamed Benassi.

Parallèlement aux travaux de mobilisation de nouvelles sources d’eau potable dans la région, la même source a souligné qu’il existe un impératif d’intensificatioon des efforts pour lutter contre le raccordement anarchique aux réseaux de distribution de l’eau potable, notamment dans l’oasis de Gafsa et au niveau des délégations minières (Redeyef, Om Laarayes, M’dhilla et Metlaoui).

