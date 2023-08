Gafsa : Taux d’avancement de 35% du projet de renforcement de la RR123

Le taux d’avancement des travaux de renforcement de la route régionale RR123 reliant les délégations de Ksar et Mdhila (Gafsa) a atteint 35%.

Démarrés en juin 2023, les travaux seront finalisés d’ici la fin de l’année, a indiqué à la TAP le directeur régional de l’équipement à Gafsa Ali Bouzaiane que les travaux de renforcement de 15 kilomètres de RR allant vert la délégation de Mdhila se poursuivent à travers la réalisation des couches en béton bitumineux en plus de rehaussement des côtés.

Les travaux comportent aussi le dédoublement de la route au niveau de l’entrée de la ville de Mdhila en plus de l’aménagement des trottoirs.

Le projet comprend notamment l’équipement de la route par des panneaux de signalement, le marquage des routes en plus de la mise en place d’un réseau d’éclairage et des intersections au niveau de la zone industrielle.

A noter que le Fonds arabe pour le développement économique et social participe dans le financement de ce projet d’un coût estimé à 12,9 millions de dinars.

