Gafsa: Travaux d’amélioration de l’infrastructure à Métlaoui

La municipalité de Metlaoui (Gouvernorat de Gafsa) a entamé des travaux d’amélioration de l’infrastructure de plusieurs quartiers de la ville moyennant une enveloppe de 660 mille dinars.

Les travaux concernent essentiellement le pavage et l’éclairage des routes secondaires ainsi que la construction de trottoirs reliant la cité Rais 2 et la cité Mazria en passant par la cité Thalja 1 et 2, a fait savoir à la TAP le SG de la municipalité de Metlaoui Chokri Brahmi.

Le projet concerne aussi les travaux de réaménagement et le pavage de 1,3 kilomètre de la route secondaire reliant la caserne des unités d’intervention vers la clinique de l’assurance sociale, selon la même source.

- Publicité-