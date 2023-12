Gantz et Netenyahu à couteaux tirés

Le ministre du cabinet de guerre israélien Benny Gantz a semblé s’en prendre au Premier ministre Benjamin Netanyahu jeudi soir, et ceux qui nuisent aux liens d’Israël avec l’administration Biden en s’engageant dans des « disputes fabriquées » dans le cadre de la guerre contre le Hamas.

Lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, Gantz a soigneusement évité de citer nommément r Netanyahou mais il a formulé des accusations similaires à celles du président de l’opposition, Yair Lapid, qui, dans ses commentaires de mercredi, s’est efforcé d’interpeller le premier ministre de manière plus directe.

« Le rôle des dirigeants est de dire au public ce qui va se passer de manière factuelle et de s’efforcer d’atteindre cet objectif sans créer de conflits artificiels alors que nos soldats combattent côte à côte sur le champ de bataille », a déclaré Gantz.

« Malheureusement, même aujourd’hui, certains s’emploient à créer des conflits artificiels dans le domaine public et à nuire aux relations importantes avec les États-Unis.

Le chef de l’Unité nationale semble faire référence au fait que . Netanyahou a doublé sa rhétorique contre l’idée d’un retour de l’Autorité palestinienne à la tête de Gaza après la guerre.

Bien que ce soit l’objectif déclaré de l’administration Biden, elle a également reconnu qu’il faudra une période de transition avant que l’Autorité palestinienne ne soit prête et qu’elle devra d’abord être « revitalisée ».

La rhétorique de Netanyahou a contrarié les efforts des Etats-Unis pour rallier les dirigeants arabes afin qu’ils participent à l’élaboration de la stratégie d’après-guerre à Gaza, ont déclaré des responsables américains et arabes au Times of Israel.

Dans ses déclarations, Gantz a reconnu la nécessité de travailler avec les partenaires arabes d’Israël pour reconstruire Gaza une fois que les forces israéliennes auront « atteint leur objectif d’éliminer le Hamas et de mettre fin à son règne de 16 ans ».

Contrairement à Netanyahu, qui s’est opposé aux projets des États-Unis pour Gaza, Gantz a reconnu à plusieurs reprises le rôle de Washington dans l’avenir du territoire, ainsi que les objectifs et les intérêts partagés par Israël et son allié le plus proche.

« Il est clair, pour nous comme pour nos partenaires, que les anciens concepts et la réalité des dernières décennies doivent changer et être tournés vers l’avenir. Nous sommes au début d’un processus qui prendra des années », a-t-il déclaré. « C’est le moment de travailler avec nos partenaires, à huis clos, en toute confiance, et de les remercier pour leur soutien et les efforts considérables qu’ils déploient pour libérer les personnes enlevées », a-t-il dit.