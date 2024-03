Gantz remporterait plus d’un tiers des sièges de la Knesset en cas d’élections

Un nouveau sondage, publié vendredi matin, indique que si les élections avaient lieu aujourd’hui, le parti de l’Unité nationale de Benny Gantz remporterait plus d’un tiers des sièges de la Knesset, tandis que le parti « Sionisme religieux » de Betsalel Smotrich ne franchirait pas le seuil d’éligibilité et n’aurait pas un seul député au Parlement.

Selon le sondage du journal Maariv, relayé par I24NEWS, si les élections avaient lieu immédiatement, le parti Unité nationale obtiendrait 41 sièges à la Knesset (contre 12 actuellement), tandis que son principal rival, le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou, n’en obtiendrait que 18 (32 actuellement). Le parti centriste « Yesh Atid » de Yaïr Lapid, actuellement dans l’opposition, obtiendrait 12 sièges (contre 24 actuellement), les partis ultra-orthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah, respectivement 10 et 6 sièges (11 et 6 actuellement).

Le parti « Yisrael Beiteinou » d’Avigdor Lieberman obtiendrait 10 sièges (6 aujourd’hui), « Otzma Yehudit » d’Itamar Ben Gvir, 9 (6 aujourd’hui) et le parti d’extrême gauche Meretz, 5. Enfin, les partis arabes Hadash-Ta’al et Ra’am obtiendraient respectivement 5 et 4 sièges (5 et 5 actuellement). Le parti travailliste, le parti « Sionisme religieux » et le parti arabe Balad ne passeraient pas le seuil d’éligibilité et n’obtiendraient donc aucun siège.