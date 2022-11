Gastronomie: Inauguration du Bureau des Disciples d’Escoffier International en Tunisie

Le bureau des Disciples d’Escoffier International- Tunisie sera inauguré, le 21 novembre 2022. Il s’agit du 3ème bureau installé dans un pays arabe et le 2ème en Afrique, après le Liban et le Maroc.

A travers ce bureau, la Tunisie adhère à la prestigieuse Association Internationale des Disciples d’Escoffier, spécialisée dans le domaine de la Gastronomie Prestigieuse et Raffinée.

Pour rappel, Auguste Escoffier est un chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français.

Ladite association a pour objectif de réunir les chefs du monde entier et les professionnels de la cuisine afin de transmettre les connaissances et le savoir-faire de l’élite de la gastronomie française.

Le bureau des Disciples d’Escoffier Tunisie sera présidé par le chef cuisinier, Abderrazek Kaddachi qui représente un vrai pilier de la gastronomie. Ce bureau ouvrira ses portes aux professionnels du secteur en Tunisie, dont des cuisiniers, des professionnels des métiers de la salle, des producteurs, des viticulteurs, des gastronomes, des épicuriens…