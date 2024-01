Gaza: 100 jours de guerre dévastatrice

A la veille des cent jours du conflit meurtrier dans la bande de Gaza, l’ONU a déploré « une tache sur notre humanité commune » tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que « personne » n’arrêtera Israël dans sa guerre pour anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas.

« Cela fait cent jours que cette guerre dévastatrice a débuté, tuant et déplaçant la population à Gaza, à la suite des attaques atroces du Hamas et d’autres groupes contre la population en Israël. Cela a été cent jours d’épreuves et d’angoisse pour les otages et leurs familles », a déclaré le patron de l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens de l’ONU, Philippe Lazzarini, depuis le territoire palestinien.

A Tel-Aviv, Benjamin Netanyahu a martelé lors d’une conférence de presse: « Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l’Axe du Mal, ni personne d’autre », en référence notamment à la requête de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) accusant Israël d’acte génocidaire dans la bande de Gaza.

Et au chef d’état-major de l’armée israélienne d’assurer dans la foulée que son pays mène une guerre « juste » pour défendre « son droit à vivre en sécurité ».

Samedi encore, la bande de Gaza a été pilonnée par l’armée israélienne, où des dizaines de personnes ont été tuées. Beit Hanoun (nord) n’est plus qu’un champ de ruines, de bâtiments éventrés et d’amas de murs effondrés, selon un correspondant de l’AFP.

Les frappes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza ont fait plus de 60 morts, majoritairement des femmes et enfants, et des dizaines de blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas, mouvement qui contrôle depuis 2007 le petit territoire palestinien assiégé et surpeuplé.

La pluie et le froid, qui se sont abattus sur la région, rendent encore plus difficile la survie au quotidien des familles, qui campent dans la cour de l’hôpital de l’hôpital Al-Nasser. « Mais où aller », se lamente une déplacée.

Les organisations internationales dénoncent sans relâche le désastre humanitaire enduré par les 2,4 millions de Gazaouis, dont 1,9 million ont dû fuir leurs foyers.

Selon un journaliste de l’AFP, samedi, les communications et services internet étaient partiellement restaurées, après avoir été totalement coupés la veille, du fait de la partie israélienne selon l’opérateur palestinien Paltel.

Le manque de carburant a entraîné l’arrêt du principal générateur de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, à Deir al-Balah (centre), selon une source au ministère de la Santé du Hamas.

Israël s’oppose à l’entrée de carburant parmi l’aide humanitaire, invoquant le risque de détournement par le Hamas.

