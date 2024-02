Gaza : 2,2 millions de Palestiniens menacés d’une famine de masse

Dans la bande de Gaza frappée par une catastrophe humanitaire majeure, 2,2 millions de personnes, selon l’ONU, soit l’immense majorité de la population, sont menacées d’une « famine de masse ».

L’aide internationale entre au compte-gouttes depuis l’Egypte, soumise au feu vert d’Israël, et son acheminement vers le nord est presque impossible en raison des destructions et des combats.

Des Palestiniens de Gaza ont raconté à l’AFP être forcés de manger des feuilles, du fourrage pour le bétail, voire d’abattre des animaux de trait pour se nourrir alors que les rares convois d’aide atteignant le nord sont pillés par la population.

« Nous mourrons de faim », a lancé à l’AFP Abdallah Al-Aqra, 40 ans, réfugié à Gaza-ville. Il a affirmé que l’armée avait tiré dimanche « sur les gens affamés qui tentaient d’avoir de la farine » apportée par un camion d’aide.

Deux ONG, Amnesty International et Human Rights Watch (HRW), ont accusé lundi Israël de continuer à limiter l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza malgré la demande en janvier de la Cour internationale de justice (CIJ).

