Gaza: 26 morts au 3e jour de violences entre Palestiniens et Israël

Les échanges de tirs se poursuivent jeudi entre organisations de la résistance de la bande de Gaza et Israël, au troisième jour d’une nouvelle escalade ayant coûté la vie à 26 personnes dans le territoire palestinien, parmi lesquelles des enfants et des combattants.

Cette flambée de violences, la plus importante entre Gaza et Israël depuis août 2022, a débuté mardi par des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, visant le Jihad islamique considéré organisation « terroriste » par l’Etat hébreu, l’Union européenne et les Etats-Unis.

Jeudi, l’armée israélienne a dit avoir visé 166 cibles à travers la bande de Gaza, dont des sites de lancement de roquettes appartenant au groupe armé, et éliminé deux commandants.

Le Jihad islamique a indiqué à l’AFP que de nouvelles salves de roquettes avaient été tirées vers Israël, où selon l’armée israélienne des sirènes d’alerte retentissent à intervalles réguliers dans les localités adjacentes à la bande de Gaza.

Depuis les premiers tirs de roquettes mercredi, 547 de ces projectiles ont été lancés vers le territoire israélien, dont 175 ont été interceptés par le système de défense anti-aérien, selon l’armée.

Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé a fait état de 26 morts, dont des enfants, et de 84 blessés, depuis mardi.

Des combattants du Jihad islamique et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) ont aussi été tués, d’après ces groupes.

Dans la ville de Gaza, la plupart des commerces sont fermés et les rues désertes, tandis que des drones israéliens quadrillent le ciel, selon un journaliste de l’AFP sur place.

« Les assassinats israéliens ne resteront pas impunis et toutes les options sont sur la table pour la résistance », a affirmé le Jihad islamique, tandis que le Hamas a rappelé jeudi que « la résistance (est) unifiée ».