Gaza: 31 Palestiniens tués, des roquettes  sur  Jérusalem

L’escalade de la violence dans la bande de Gaza, où 31 Palestiniens dont six enfants sont tombés en martyrs, se poursuit dimanche sans signe de répit dans cette confrontation entre le groupe Jihad islamique et Israël, la plus grave depuis une guerre éclair l’an dernier.

Le Jihad islamique a affirmé avoir tiré des roquettes vers Jérusalem pour la première fois depuis le début des hostilités vendredi. Comme 97% des 585 projectiles lancés depuis Gaza, elles ont été interceptées par le bouclier antimissile israélien, d’après l’armée.

L’Etat hébreu, qui dit avoir lancé une « attaque préventive » visant le Jihad islamique, a affirmé avoir tué des combattants et « neutralisé » les chefs de l’organisation, considérée comme « terroriste » par Israël, les Etats-Unis et l’Union européenne.

Les principaux chefs militaires du mouvement à Gaza, Tayssir Al-Jabari et Khaled Mansour, ont été tués, selon l’armée, une annonce confirmée par le Jihad islamique.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, 31 personnes dont six enfants sont mortes et 275 ont été blessées en deux jours dans l’enclave sous blocus israélien.

Des sirènes d’alerte ont retenti en matinée dans le secteur de Jérusalem, selon l’armée israélienne, tandis que des journalistes de l’AFP ont entendu de brèves explosions.

Ces tirs surviennent alors que des centaines d’Israéliens sont rassemblés dans la Vieille Ville à l’occasion d’une fête juive, faisant craindre des violences alors que des extrémistes se rendent sur l’esplanade des Mosquées, aussi appelée Mont du Temple. Cette partie est située à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël.

Le Hamas, mouvement islamiste qui gouverne Gaza depuis 2007, a alerté dans un communiqué contre ces incursions israéliennes pouvant mener à une situation « incontrôlable ».

« La résistance » est « unie dans la bataille » contre Israël, a assuré Fawzi Barhoum, un porte-parole du Hamas, groupe ayant livré plusieurs guerres à l’Etat hébreu mais qui n’a pas jusqu’ici pris part à la confrontation armée.

Celle-ci est la pire entre Israël et des organisations armées de Gaza depuis la guerre de mai 2021 qui avait fait en onze jours 260 morts côté palestinien, parmi lesquels des combattants, et 14 morts en Israël, dont un soldat, d’après les autorités locales.

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a affirmé que l’opération à Gaza continuerait « aussi longtemps que nécessaire », qualifiant la frappe ayant tué Khaled Mansour de « résultat extraordinaire ».

Cette frappe à Rafah (sud) a fait huit morts, selon le ministère de l’Intérieur de Gaza. En tout, neuf immeubles résidentiels ont été détruits dans des raids israéliens, selon le gouvernement du Hamas.