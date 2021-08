Gaza: 41 Palestiniens blessés par des tirs israéliens

Une quarantaine de Palestiniens ont été blessés ce samedi, dont un enfant grièvement, par des tirs israéliens lors de heurts à la frontière séparant Israël de la bande de Gaza selon les autorités de l’enclave, l’armée israélienne rapportant aussi un blessé grave dans ses rangs.

A la suite de ces affrontements, l’Etat hébreu a annoncé avoir mené des raids aériens contre « quatre sites de fabrication d’armes et de stockage appartenant à l’organisation terroriste Hamas », mouvement au pouvoir à Gaza.

D’après l’armée israélienne et des témoins, des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des jeunes manifestants qui lançaient des engins incendiaires et tentaient d’escalader la barrière israélienne, trois mois exactement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu ayant mis fin à une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas.

« Quarante-et-un civils ont été blessés », dont un enfant de 13 ans qui se trouve dans un état critique après avoir été touché à la tête, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé à Gaza. Selon le Hamas, « des milliers » de personnes ont participé aux manifestations.