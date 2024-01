Gaza : 45 % des immeubles rendus inhabitables par les combats, selon la Banque mondiale

Au moins 45 % des bâtiments résidentiels de la bande de Gaza ont été détruits et rendus invivables depuis que la guerre a éclaté entre Israël et le groupe terroriste palestinien du Hamas le 7 octobre, selon un rapport de la Banque mondiale basé sur des images satellites.

Selon le rapport, qui a d’abord été relayé par Zman Yisrael, la version en hébreu du Times of Israel, 60 % des immeubles résidentiels de la bande de Gaza ont subi des dommages importants au cours de la guerre.

Quelque 290 000 bâtiments ont subi des dommages importants, tandis que 70 000 autres ont été complètement détruits.

Le rapport de la Banque mondiale a été transmis toutes les deux semaines aux contacts diplomatiques dans le monde entier depuis le début de la guerre, et cite des données sur les dégâts et l’impact de la guerre.

