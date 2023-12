Gaza : 5 soldats israéliens tués dans des combats avec Hamas

Quatre soldats ont été tués dans des combats à Gaza et un autre a succombé à ses blessures, a annoncé l’armée israélienne lundi, alors qu’elle a étendu sa poussée dans les bastions du Hamas aguerris aux extrémités opposées de l’enclave.

Les cinq morts de dimanche ont porté à 127 le nombre de victimes de l’opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza, rappelant ainsi la dureté de l’opposition à laquelle sont confrontées les forces israéliennes, alors qu’Israël continue de se remettre de l’assassinat de trois otages en fuite, identifiés à tort comme des combattants dans un quartier de Gaza jonché de décombres.

Les combats intenses se sont déroulés alors que des informations circulaient sur un regain apparent d’efforts en vue d’un nouvel accord sur la libération des otages et que le Conseil de sécurité des Nations unies s’apprêtait à voter une résolution qui devrait appeler à la cessation des hostilités et à la libération des otages détenus à Gaza.

Les forces israéliennes ont déclaré que trois soldats avaient été tués lors de combats dimanche dans le sud de la bande de Gaza, où les troupes se sont concentrées sur la prise de contrôle de Khan Younes.

En outre, l’armée a annoncé que qu’un sergent de l’unité Maglan, est décédé des suites de ses blessures lors de combats dans le sud de la bande de Gaza le 14 décembre.

