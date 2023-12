Gaza : 62% des Américains désapprouvent la gestion du conflit par Biden

La gestion de la guerre entre Israël et le Hamas par le président Biden continue de susciter la désapprobation de la majorité des Américains, qui sont relativement peu nombreux à penser que les actions de son administration rapprochent les choses d’une résolution pacifique, et un nombre croissant de démocrates qui estiment qu’il soutient trop Israël. Au total 62% des Américains désapprouvent sa gestion de la guerre à Gaza, selon un sondage de la chaîne CBS publié dimanche.

Quant à l’approche de Biden à l’égard des manifestations pro-palestiniennes qui se déroulent aux États-Unis, la plupart d’entre eux préféreraient ne faire aucun commentaire, et il y en a relativement plus qui voudraient qu’il condamne ces manifestations plutôt qu’il ne les soutienne. Les républicains, en particulier, sont ceux qui souhaitent le plus une condamnation.

La cote d’approbation globale de Biden concernant la gestion du conflit a baissé depuis octobre parmi tous les partisans et toutes les tranches d’âge, mais pas dans un groupe en particulier.

