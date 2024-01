Gaza : 80% des tunnels demeurent intacts

Environ 80 % des tunnels du Hamas sous la bande de Gaza restent intacts malgré les tentatives israéliennes de les détruire, selon des responsables américains et israéliens cités par le Wall Street Journal. Ces tunnels sont cruciaux pour les opérations du Hamas, notamment pour le stockage d’armes, la protection des combattants, et la mobilité à l’abri des frappes israéliennes.

Les tunnels, s’étendant sur plus de 400 kilomètres, sont comparables à la moitié du réseau de métro de New York. Israël a utilisé de nombreuses et diverses méthodes pour atteindre cet objectif, y compris l’inondation des tunnels avec de l’eau de la Méditerranée, des frappes aériennes, l’utilisation d’explosifs liquides, et des raids. Cependant, les responsables ont eu du mal à évaluer le niveau de destruction exact des tunnels, en partie parce que l’ampleur totale du réseau souterrain n’est pas clairement connue, explique I24News. Israël a intensifié ses efforts pour désactiver les tunnels, notamment en lançant l’opération « Mer d’Atlantide » à la fin de l’année dernière, qui consistait à installer des pompes dans le nord de la bande de Gaza.

