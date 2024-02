Gaza : Au moins 32 des 136 otages sont morts, selon le New York Times

Au moins 32 des 136 otages enlevés le 7 octobre par Hamas et encore retenus captifs à Gaza sont morts, selon un nouvel article du New York Times, citant quatre responsables militaires anonymes.

L’armée israélienne avait d’ores et déjà confirmé la mort de 29 otages, capturés lors de l’attaque du 7 octobre.

Le Hamas détient également quatre autres otages : les corps de deux soldats tombés au combat depuis 2014, ainsi que deux civils israéliens, qui seraient tous deux en vie après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre chef, respectivement en 2014 et 2015, affirme The Times of Israel.

Selon le reportage du NYT de ce mardi, les responsables affirment que l’armée évalue également des « renseignements non confirmés » selon lesquels au moins 20 autres otages pourraient également avoir été tués.

L’armée a déclaré au NYT que la plupart des otages dont la mort est confirmée ont été tués le 7 octobre.

