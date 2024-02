Gaza : Biden évoque un cessez-le-feu d’ici le 4 mars. Israël prêt à libérer 400 prisonniers palestiniens

Le président Joe Biden a déclaré qu’il espérait un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas d’ici la semaine prochaine.

Lors d’une visite politique à New York lundi, Joe Biden a déclaré qu’il espérait que le cessez-le-feu sera mis en place d’ici le 4 mars.

Dans ce contexte, Israël est prêt à libérer 400 prisonniers palestiniens, dont certains condamnés à de lourdes peines, en échange de la libération de 40 femmes et personnes âgées israéliennes détenues à Gaza, si un accord sur les otages est conclu, a rapporté Al-Jazeera lundi soir.

Israël autoriserait également un retour progressif des civils dans le nord de la bande de Gaza, à l’exception des jeunes hommes, et permettrait un plus grand flux d’aide humanitaire ainsi que l’entrée d’abris temporaires et d’équipements lourds. Israël a également proposé de repositionner les forces israéliennes en dehors des zones peuplées et d’arrêter la reconnaissance aérienne huit heures par jour.

