Gaza: Blinken rencontre Abbas après avoir exhorté Israël à épargner les civils

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui a sommé Israël d’épargner les civils palestiniens dans la bande de Gaza, a rencontré mercredi le président palestinien, Mahmoud Abbas, pour aborder notamment le dossier de l’après-guerre dans ce territoire, dont le sud a subi dans la nuit d’intenses bombardements.

En dépit des nombreux efforts diplomatiques, rien ne semble pouvoir mettre un terme aux hostilités entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas entrées dans leur quatrième mois, alors que l’ONU tire la sonnette d’alarme sur les conditions de vie désastreuses de la population dans le territoire assiégé.

« Nous savons que faire face à un ennemi qui se cache parmi la population civile, se planque dans des écoles et des hôpitaux pour tirer, rend les choses incroyablement difficiles. Mais le prix payé chaque jour par les civils à Gaza, notamment les enfants, est bien trop élevé », a-t-il déclaré.

La bande de Gaza a besoin de recevoir « plus de nourriture, plus d’eau, plus de médicaments », a reconnu mardi Blinken en exhortant aussi Israël à « cesser de prendre des mesures qui sapent la capacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes ».

Des ministres d’extrême droite du gouvernement Netanyahu plaident pour une recolonisation de Gaza, tandis que Washington souhaite, selon de nombreux analystes, revoir sur place l’Autorité palestinienne mais réformée.