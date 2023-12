Gaza : Craintes d’un exode massif des Palestiniens vers l’Égypte

Les combats entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza se sont intensifiés lundi, alimentant les craintes exprimées par les Nations unies le week-end dernier d’un exode massif des Palestiniens vers l’Égypte.

Depuis la reprise des combats le 1er décembre après une semaine de trêve, Israël a élargi son offensive terrestre au sud de la bande de Gaza où elle a lancé l’assaut contre la principale ville du secteur, Khan Younès.

Les combattants du Hamas empêchent les chars israéliens de se déplacer plus à l’ouest dans la ville. Des affrontements violents ont également eu lieu dans certaines parties du nord de la bande de Gaza.

En Israël, des habitants ont aussi dû se réfugier dans des abris après de nouveaux tirs de roquettes en provenance de Gaza, y compris à Tel-Aviv. La branche armée du Hamas a déclaré qu’elle bombardait la ville en réponse aux « massacres sionistes contre les civils ».

Un porte-parole de l’armée israélienne a lancé lundi sur X, ex-Twitter, un nouvel appel aux habitants de Gaza pour qu’ils évacuent la ville de Gaza et d’autres zones du nord, ainsi que Khan Younès, dans le sud.

- Publicité-