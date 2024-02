Gaza : Des centaines de personnes affamées fuient le nord  vers le sud

Des centaines de personnes, poussées par la faim, fuient dimanche le nord de la bande Gaza, alors que des discussions sur une trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas se déroulent au Qatar, après des négociations en France et en Egypte.

La situation humanitaire ne cesse d’empirer dans le territoire palestinien où 2,2 millions de personnes, soit l’immense majorité de la population, sont menacées d’une « famine de masse », selon l’ONU.

L’aide, qui entre au compte-gouttes par le terminal de Rafah, à l’extrême sud de Gaza, est soumise au feu vert d’Israël et son acheminement vers le nord est presque impossible en raison des destructions et des combats.

« Tuer notre peuple en l’affamant est un crime de génocide qui menace tout le processus de négociations », a affirmé à l’AFP sous couvert d’anonymat un responsable du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, avait fustigé vendredi le « siège imposé à Gaza » par Israël pouvant « représenter une utilisation de la famine comme méthode de guerre » qui est, a-t-il rappelé, un « crime de guerre ».

Des technocrates égyptiens, qataris, américains, israéliens et des cadres du Hamas ont repris dimanche à Doha les négociations pour une trêve à Gaza, selon une télévision proche du renseignement égyptien.

Ces discussions « seront suivies de réunions au Caire » où s’étaient rencontrés le 13 février les directeurs des renseignements égyptien, américain et israélien et le Premier ministre qatari, a indiqué AlQahera News.

Selon elle, ces pourparlers « assurent le suivi de ce qui a été discuté à Paris », où s’était rendu vendredi le chef du Mossad (services de renseignement extérieurs israéliens), David Barnea.

