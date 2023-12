Gaza : Des démocrates US pro-israéliens demandent à Netanyahu de changer de stratégie

Dans une lettre au président Biden, ils dénoncent une « inacceptable » crise humanitaire, et expliquent que la stratégie doit changer pour parvenir à éliminer le Hamas et faire libérer les otages.

Un groupe de démocrates modérés et pro-israéliens a fait savoir jeudi que le nombre de victimes civiles et la crise humanitaire à Gaza étaient « inacceptables » et demandé au président américain Joe Biden d’user de son influence pour obtenir une inflexion immédiate et importante de la stratégie militaire israélienne contre le Hamas.

Dans leur lettre, les six législateurs de centre-gauche, qui siègent au sein des commissions du renseignement, des forces armées et des affaires étrangères, indiquent qu’Israël est en train de perdre progressivement le soutien de ses plus fervents défenseurs au sein du parti démocrate, à mesure que le conflit à Gaza s’éternise.

Les Représentants Elissa Slotkin, Abigail Spanberger, Chrissy Houlahan, Seth Moulton, Mikie Sherrill et Jason Crow ont signé cette lettre.

« Nous sommes hautement préoccupés par la stratégie militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Gaza », ont-ils écrit.

« L’augmentation du nombre des victimes civiles et la crise humanitaire sont inacceptables, pas plus qu’ils ne sont conformes aux intérêts américains ; ils ne font pas davantage avancer la cause de la sécurité de notre allié Israël. Nous pensons en outre que cela compromet les mesures prises pour éliminer l’organisation terroriste du Hamas et obtenir la libération de tous les otages. »

« Nous consacrons notre vie à la sécurité nationale et croyons que les valeurs de notre nation sont une source de crédibilité et de pouvoir. Certains d’entre nous ont passé des années à mener la guerre de l’Amérique contre le terrorisme. Nous savons d’expérience – souvent douloureuse – que l’on ne peut pas détruire une idéologie terroriste par la seule force des armes. Et que cela peut même aggraver la situation », poursuit la lettre.

« Par conséquent, nous vous demandons de continuer à user de tous nos moyens de pression pour obtenir une inflexion immédiate et significative de la stratégie et de la tactique militaire à Gaza », conclut-elle.

