Gaza : Des négociations en Egypte sur une nouvelle trêve

Des discussions diplomatiques sont en cours en Égypte sur une nouvelle trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Après une première « pause humanitaire » qui avait duré une semaine à la fin du mois de novembre, le président israélien Isaac Herzog a déclaré mardi qu’Israël était « prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages ».

Un responsable du Hamas parlant sous couvert de l’anonymat a affirmé de son côté à l’AFP, à Gaza, qu’un « cessez-le-feu total et un retrait de l’armée d’occupation israélienne de Gaza sont un préalable à toute négociation sérieuse pour un échange » d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens.

Basé au Qatar, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est arrivé mercredi au Caire pour des discussions avec les responsables égyptiens portant notamment sur « une trêve provisoire d’une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, des femmes, des enfants et des hommes », a indiqué une source proche du Hamas à l’AFP. Seuls des civils seraient libérés et non des militaires, rendant cette trêve « susceptible d’être renouvelée », a précisé cette source.

Selon la Maison-Blanche, les discussions autour d’un possible cessez-le-feu sont « très sérieuses ». Et si Washington a émis le souhait qu’elles aboutissent, rien n’est gagné, tant les positions semblent éloignées. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a exclu tout cessez-le-feu avant « l’élimination » du Hamas. « Nous attaquons le Hamas avec le feu, un feu infernal », a-t-il martelé.

