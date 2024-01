Gaza : Deux ministres de l’extrême-droite préconisent l’émigration » des Palestiniens et la colonisation

Ce sont des déclarations qui ne peuvent qu’inciter au pessimisme, à l’aube d’une année débutée en plein conflit. Autour du Nouvel an, et alors que les bombardements contre les Palestiniens se poursuivent dans la bande de Gaza, deux ministres israéliens d’extrême droite se sont fait les promoteurs d’une solution on ne peut plus éloignée d’une paix durable. Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich souhaitent en effet que les Palestiniens « émigrent » hors de l’enclave et que les colons juifs les remplacent.

Cité par le Huffington Post, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir s’est justifié ainsi : « La promotion d’une solution encourageant l’émigration des habitants de Gaza est nécessaire. C’est une solution correcte, juste, morale, et humaine. »

« J’en appelle au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères : c’est l’occasion de mettre au point un projet visant à encourager l’émigration des habitants de Gaza vers d’autres pays du monde », a ajouté le ministre de la Sécurité nationale, estimant que ce départ de Palestiniens de la bande de Gaza ouvrirait la voie au rétablissement de colonies juives dans le territoire palestinien.

L’autre représentant de l’extrême droite au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahu, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, a lui aussi préconisé un retour de colons juifs à Gaza et une émigration de sa population palestinienne. Réagissant à ces propos, le Hamas a estimé qu’il s’agissait « d’un appel à déplacer deux millions de Palestiniens » hors de la bande de Gaza. « C’est un crime de guerre », a assuré le mouvement palestinien.

- Publicité-