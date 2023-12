Gaza : En plus des raids meurtriers, Israël affame la population

De nouvelles frappes israéliennes ont fait des dizaines de morts dimanche et lundi dans la bande de Gaza assiégée, où Israël est accusé par une organisation humanitaire d’affamer délibérément la population.

Malgré l’indignation internationale face aux lourdes pertes civiles, qui approchent les 20.000 morts, l’armée israélienne poursuit ses frappes sur le territoire palestinien, en proie à un désastre humanitaire.

L’organisation Human Rights Watch a accusé lundi Israël d’utiliser « la famine des civils comme technique de guerre dans la bande de Gaza occupée, ce qui constitue un crime de guerre ». « L’armée israélienne bloque délibérément l’accès à l’eau potable, à la nourriture et au carburant, tout en entravant intentionnellement l’aide humanitaire, en détruisant des zones agricoles et en privant la population civile de produits indispensables à sa survie », assure HRW.

Dix jours après un veto américain, le Conseil de sécurité de l’ONU doit se prononcer lundi sur un nouveau texte appelant à une « cessation urgente et durable des hostilités » à Gaza, au moment où Washington montre des signes d’impatience face à son allié israélien. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est arrivé en Israël lundi.

10 Palestiniens avaient été tués depuis la veille dans des bombardements israéliens à Jabalia, dans le nord, dont 50 sont morts dans des frappes « sur des maisons ». Dans le sud, des nuages de fumée s’élevaient lundi matin au-dessus de la grande ville de Khan Younès, après des bombardements, selon des images de l’AFP.

Dans la bande de Gaza, 19.453 personnes, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents, ont été tuées par les bombardements israéliens, selon le dernier bilan annoncé lundi par le gouvernement du Hamas.

« Je ne serais pas surpris si des gens commençaient à mourir de faim, ou d’une combinaison de faim, maladie et faible immunité », a affirmé dimanche le commissaire général de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini.

L’aide internationale, dont l’entrée est soumise à l’autorisation d’Israël, arrive en quantité très limitée à Gaza. Le gouvernement israélien a annoncé lundi que 122 camions étaient entrés la veille depuis l’Egypte via le poste-frontière de Rafah, et 79 autres par le point de passage de Kerem Shalom, qu’Israël a accepté d’ouvrir en vertu d’un accord avec les Etats-Unis.

Plusieurs hôpitaux de la bande de Gaza, dont la plupart sont hors service, ont été pris dans les combats. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux comme bases et d’utiliser les civils comme des « boucliers humains », ce que le mouvement islamiste dément.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dimanche que l’agence était « consternée par la destruction effective » de l’hôpital Kamal Adwan, à Beit Lahiya, dans le nord, où les forces israéliennes ont mené une opération pendant plusieurs jours contre le Hamas, avant de se retirer.

Dans la cour de l’hôpital, creusée par les chenilles des chars et des bulldozers, des Palestiniens erraient dans les décombres.

L’hôpital Al-Chifa, le plus grand du territoire, dans la ville de Gaza, ainsi que l’hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand du sud de Gaza, ont été visés dimanche et lundi par des frappes meurtrières, selon le Hamas.